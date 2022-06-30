Son Dakika: EPDK'den elektrik fiyatlarına ilişkin açıklama

30 Haziran 2022 Perşembe, 12:55

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında fiyat limitini, mWh başına yüzde 17 oranında artırdı.

EPDK kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yayımlanan karara göre gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında fiyat limitleri, mWh başına 3.200 TL olarak uygulanan azami fiyat 3.750 TL olarak uygulanacak.

1 Nisan 2022’de başlayan elektrik tavan fiyat uygulaması bu değişiklik ile birlikte üç ay içinde üçüncü kez değiştirildi.

DAHA ÖNCE AYNI ORANDA ZAM YAPILMIŞTI

1 Nisan 2022’de bir megavat/saat başına ithal girdili santrallerde 2 bin 500 lira, yenilenebilir ve yerli santrallerde ise 1200 lira olarak belirlenmişti.

Tavan fiyat, 19 Mayıs 2022 tarihinde 2 bin 750 liraya çıkarılırken 1 Haziran 2022 itibarıyla de 3 bin 200 liraya yükseldi. 1 Haziran’da PFT fiyatının yüzde 16.6 oranında artırılmasının ardından ulusal tarifede de aynı tarihte yüzde 15 oranında zam yapılmıştı.

TEMMUZDA ZAM YOK

1 Temmuz itibarıyla tavan fiyatının yüzde 17.2 oranında artması, zam haberinin de beraberinde geleceğini düşündürmüştü. EPDK, yurttaşların yaşadığı zam korkusuna ilişkin açıklama yaptı.

EPDK'den yapılan açıklamaya göre, elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan temmuz ayında zam yapılmadığı belirtildi.