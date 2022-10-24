Son Dakika: Eşi yaşamını yitiren kadınlara konut yardımı
Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eşi yaşamını yitirmiş kadınlara yönelik destek paketi açıkladı. Buna göre; eşi ölen kadınlara 300 bin TL konut desteği sağlanacak. 607 milyon lira bütçeli destekle 2023 konut temin edilecek. Başvuru şartları arasında "en az üç çocuk" koşulu ise dikkat çekti.
Eşi hayatını kaybetmiş kadınlara yönelik yeni bir sosyal yardım desteği başlıyor.
Eşi hayatını kaybetmiş kadınlara 300 bin TL konut desteği verilecek. 607 milyon TL bütçeli destekle 2023 konut temin edilecek.
"4 İLDE PROTOKOL İMZALANDI"
Destek programıyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık şunları söyledi:
"Programın başta Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere belediyeler ve hayırseverlerle işbirliği içerisinde hayata geçirilmesine yönelik 78 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nı (SYDV) bilgilendirdik. Şu ana kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 4 ilde işbirliği protokolü imzalandı. Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 SYDV’miz ise arsa temini, proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam ediyor.”
BAŞVURU ŞARTLARI
Destekten eşi hayatını kaybetmiş ve 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olan kadınlar yararlanacak.
Destekten yararlanacakların konutların yapıldığı ilde ikamet etmesi gerekecek.
Sosyal Konut Projesi de dahil barınma yardımı programı kapsamında yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek alınmamış olması gerekecek.
Destek programına sadece TC yurttaşları başvurabilecek.
Video Haberler
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Selahattin Demirtaş'tan sert yanıt
- Urfa'ya Nebati operasyonu
- Adana Demirspor yara aldı!
- Destek istedi; umduğunu bulamadı
- Anketlerde 'Cumhur'a soğuk duş
- Barış Pehlivan'dan sert yanıt
- Seçim öncesi referandum tuzağı
- Eşi yaşamını yitiren kadınlara konut yardımı
- 'AKP’den kopuşları' eleştirdi; anında sildi
- İstanbul Barosu'na ilk kadın başkan