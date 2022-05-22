AKP engellileri unuttu: Sosyal yardımlar yetersiz kaldı

22 Mayıs 2022 Pazar, 04:00

Engelliler Türkiye’de birçok sorunla karşı karşıya kalıyor. Cumhuriyet, kas hastası olan Meryem Nazlı’nın yaşadığı sıkıntılar üzerinden engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Bir tür kas hastalığı olan Limb-Girdle Musküler Distrofi (LGMD) ile mücadele eden Meryem Nazlı, hastalığının 11 yaşında ortaya çıktığını, zaman geçtikçe kaslarını kaybettiğini belirtti. 52 yaşında olan Nazlı, şu anda vücudunun yalnızca yüzde 5’ini kullanabildiğini belirterek, “Kullandığımız ilaçlar takviye edici ilaçlar olduğu için SSK karşılamıyor. Bir ilaç 60-70 bin liradan başlıyor. Hastalık zengin hastalığı ama biz fakiriz. Paralar bize gelmiyor. Farklı yerlere para harcıyorlar” dedi. Sosyal yardımlara da değinen Nazlı, “Sosyal haklarımız iyi değil. Sosyal bir devlet olsak da sosyal devlet çatısında yaşadığımızı hissedemiyoruz, hissettirmiyorlar. Cihazlarımızı alamıyoruz. Engelli raporlarında sıkıntı çıkarıyorlar. Hastane randevularında öncelik tanımıyorlar” diye konuştu.

"ENGELLİ DEĞİLİZ, ENGELLENİYORUZ"

Vücudunun neredeyse hiçbir yerini kullanamayan ve sadece konuşabilen Nazlı, haftada bir gün fizik tedavi aldığını ancak yetmediğini söyledi. Nazlı, “Hasta bakım ücreti 2 bin 354 lira alıyorum ama bana bakan bakıcıya 5 bin lira veriyorum. 2 bin 354 liraya bakıcı tutmak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Kendi ayakları üstünde durmak istediğini söyleyen Nazlı şöyle sözlerini sürdürdü: “KPSS’ye girdim, barajı geçtim ancak iş vermediler. Engelli değiliz, engelleniyoruz. Biz bir şey yapamayan insanlar değiliz, fırsat verin bize”

DRAMATİK BİR YAŞAM

Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Bülent İnce, yaşanan ekonomik krizde engelli yurttaşlara verilen yardımın yetmediğini, çoğu engellinin yoksul yaşadığını belirtti. İnce, “Devlet, akülü sandalye yardımını bir miktar yapıyor. Verilen yardım ücreti, akülü sandalye almaya yetmiyorsa engelli kimse ücretini kendi tamamlamak zorunda kalıyor. Örnek verecek olursam, ağır engelli kimse protez bacak alacak. Devlet yüzde 80’ini sen öde yüzde 20’sini ben ödeyeceğim diyor. Yani aslında bütün yük vatandaşa yükleniyor” dedi. Ayrıca medikal cihazların dövize bağlı olduğunu bundan kaynaklı fiyatların yüksek olduğunu söyleyen İnce, şunları söyledi:

2009’DAN KALMA YARDIM

“Devlet dövizin güncel durumuna göre verdiği yardımı yenilemiyor. Ortez protez cihazlar en son 2009 yılında güncellendi. Güncellemeler belirli bir plana bağlanmış değil. Devlet birçok ilaçları da SGK dışına çıkarmış durumda. Önümüze çıkan engellerle engelli olduğumuzu daha fazla hissetmeye başladık. Engelliler devletin imkânlarını kullanamadığı için hepsi yoksulluğun içinde dramatik bir hayat yaşıyor.”