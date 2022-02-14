Son dakika: Euro ve dolarda son durum (14 Şubat 2022 Pazartesi)

14 Şubat 2022 Pazartesi, 09:25

Küresel piyasalarda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edebileceği endişesiyle cuma günü artan risk algısı, yeni haftanın başlangıcında da fiyatlamalardaki etkisini sürdürüyor.

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasındaki krize ilişkin gelişmelerin ana gündem maddesi olduğunu kaydederek, haftanın devamında yoğunlaşan veri takviminin de varlık fiyatları için önem arz ettiğini bildirdi.

EURO VE DOLARDA SON DURUM

Derinleşen krizin ardından İstanbul serbest piyasada 13,5100 liradan alınan dolar 13,5120 liradan satılıyor. 15,3470 liradan alınan avronun (Euro) satış fiyatı ise 15,3490 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5120 lira, avronun satış fiyatı ise 15,3290 lira olmuştu.