Son Dakika: EYT'nin yürürlüğe gireceği tarih açıklandı
Son dakika haberleri...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati EYT'nin yürürlüğe gireceği tarihi açıkladı. Buna göre, EYT'nin 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor.
Milyonlarca kişinin merak ettiği “EYT ne zaman çıkacak?” EYT’nin kapsamı ne? Masada hangi formül var? EYT'den kaç kişi faydalanacak? Soruları yavaş yavaş netleşmeye başlarken EYT'de yürürlük tarihi netleşti.
Düzenlemenin 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi planlanıyor.
Buna göre çalışmalar yapılıyor. Önümüzdeki süreçte bütçe görüşmeleri var TBMM Genel Kurulu'nda hemen sonrasında bir torba gelecek Meclis'e bu torbada EYT konusu yer alacak.
Milyonlarca kişi bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e gelecek torba yasaya kilitlenmiş durumda. Bu torbada yer alacak EYT ile birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak'ta devreye girebilir. Sözleşmeli personele kadro konusu da torba yasada olacak. Kadro tercih eden personele maaş sınırlaması getirilmesi gündemde.
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