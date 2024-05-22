Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Mayıs Perşembe Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sosyal çevrenizle alakalı yepyeni adımlar atmak ve şanslı olabilecek bağlantılar kurmak adına şanslı bir gün sevgili kovalar. Kendinizi önemseyin. Yeteneklerinizi daha fazla ön plana çıkartmalı ve cesaretli bir duruş sergilemelisiniz.
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