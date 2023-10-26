Dolarda yeni rekor... Dolar ve Euro ne kadar oldu? 26 Ekim 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 26.10.2023 - 09:42

Güncelleme: 26.10.2023 - 11:10

Piyasalarda bugün ana gündem maddesi Merkez Bankası'nın (TCMB) 14.00'te açıklayacağı faiz kararı olacak.

Dezenflasyonda kararlı olduğu mesajını veren TCMB'nin kademeli faiz artışlarına devam etmesi, bir haftalık repo faizini 500 puan artışla yüzde 35'e yükseltmesi bekleniyor.

Reuters anketine katılan 20 ekonomistin tamamı yüzde 30 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 32.5 ila yüzde 35 bandında yer aldı. Dört ekonomist politika faizinde 250 baz puan, bir ekonomist 300 baz puan, 15 ekonomist 500 baz puan artış öngördü.

Piyasalar faiz artışı yanı sıra önümüzdeki dönem sıkılaştırmanın ne hızda devam edeceğine yönelik mesajlar için Para Politikası Kurulu (PPK) metnindeki değişiklikleri de izleyecek. Faiz kararı ardından gelecek hafta yayımlanacak olan üç aylık enflasyon raporu takip edilecek.

"KAMU KONTROLÜ TAM OLARAK KALKMADI"

Dolar/TL, eylül başından bu yana devam eden günlük yükselişini bugün de sürdürdü. Kur güne yeni zirve olan 28.32 seviyesinden başladı. Bu verilere göre TL, dolar karşısında yıl başından beri yaklaşık yüzde 33.5 değer kaybetti.

Euro TL ise 30.47 bandında sınırlı yükselişini sürdürüyor.

Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde 26.4 seviyesinde. İşlemciler döviz piyasasında seçim sonrası kamu kontrolünün belirgin azalmasına rağmen tam olarak ortadan kalkmadığını, bu nedenle borsa ve CDS'te etkilerin kurdan daha belirgin hissedildiğine dikkat çekiyorlar.

TCMB bugün 14.30'da haftalık para ve banka, döviz rezervi ve menkul kıymet istatistiklerini de açıklayacak. Bankacıların hesaplamalarına göre geçen hafta net rezerv 0.5 milyar dolara, toplam rezerv 1.5 milyar dolara yakın arttı.

ERDOĞAN KONUŞTU BORSA DEVRE KESTİ

Erdoğan dün partisinin grup toplantısında "Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren kurtuluş ve mücahitler grubudur... İsrail'e gitme projemiz vardı iptal (ettik), gitmeyeceğiz" dedi. Erdoğan siyasi, diplomatik, gerekirse askeri tüm yolları devreye alacaklarını da söyledi.

Artan jeopolitik gerilim sonrası BIST-100 endeksi geçen hafta yüzde 7 civarında gerilemiş bu hafta ise hem pazartesi hem de salı günü yüzde 3 üzeri yükselerek kayıplarını telafi etmişti. Endeks dün Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yüzde 7 düştü.

Analistler Erdoğan'ın dünkü açıklamasına kadar Ortadoğudaki gerilimin Türkiye ekonomisine oldukça sınırlı bir etkisi olmasını bekliyordu. Erdoğan'ın açıklamaları sonrası ise Türkiye'nin İsrail, ABD ve Batı ülkeleriyle ilişkilerini daha yakından takip edilmeye başladı.

ŞİMŞEK KÖRFEZ TURUNU DÜN TAMAMLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek seçimler sonrası ikinci kez Körfez ülkelerine yaptığı ziyareti dün tamamladı. Abu Dabi, Doha'da temaslarda bulunan Şimşek dün Riyad'da düzenlenen yatırım forumunda konuştu. Yatırımcılar, uluslararası fonlar ve CEO'lar ile görüşmeler yaptı.

Riyad'da yaptığı bir konuşmada "Artık yeni normal olarak kabul edilen şey enflasyonun varlığıdır" diyen Şimşek, "İnsanların güveni geri kazanmak için gerekeni yapacağız. Yatırımcılar ve güven geri gelecektir, ancak bu zaman alır ama şimdiden bunun işaretleri var... Rezervler yükseldi CDS'ler geriledi" dedi.

Ekonomi yönetimi yatırımcılarla görüşmelerinde ekonomi programını anlatarak yıllardır süren yabancı yatırım çıkışını tersine çevirmeyi hedeflerken, yabancı yatırımcıların da son dönemde Türkiye piyasalarına ilgisi artıyor. İlgi sermaye piyasalarında henüz oldukça sınırlı bir girişe dönüşebilirken, ekonomi yönetimi doğrudan yatırım ve deprem için tahvil ihracı görüşmeleri de yapıyor.