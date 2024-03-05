Mustafa Yılmaz kimdir? EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Mustafa Yılmaz, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimlerin başında yer almaya başladı. Peki, Mustafa Yılmaz kimdir? EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.03.2024 - 09:43
Mustafa Yılmaz kimdir? EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz kaç yaşında, nereli?
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 4. kez Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanlığına atanan Mustafa Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri sorgulanıyor. Peki, Mustafa Yılmaz kimdir? EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz kaç yaşında, nereli?

MUSTAFA YILMAZ KİMDİR?

Mustafa Yılmaz, 1966 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu. Yılmaz, Nizip'teki ortaöğreniminin ardından 1984-1988 yıllarında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı. 1989 yılında İstanbul'da serbest avukatlığa başlayan Yılmaz,1993-2004 yıllarında enerji sektöründe avukat olarak çalıştı.

Yılmaz, 21 Şubat 2004 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile EPDK Kurul Üyeliğine atandı, 28 Ocak 2010'da EPDK İkinci Başkanı olarak görevlendirildi.

20 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile EPDK Başkanı olarak atanan Yılmaz, görev süresinin bitimini müteakiben 1 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla EPDK Başkanı olarak ikinci kez atandı.

4 yıllık görev süresinin dolmasının ardından Mustafa Yılmaz, 3 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla üçüncü kez EPDK Başkanlığı görevine atandı.

MUSTAFA YILMAZ EVLİ Mİ?

İngilizce bilen Mustafa Yılmaz, evli ve üç çocuk babasıdır.


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