Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı

Trump, Powell'ı görevden almak ile tehdit etti ancak yasalar nedeniyle karşılık bulamadı. Powell geçtiğimiz ay %4.5 olan faizi sabit tutmuştu.

ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in beşinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.

TRUMP: BEYEFENDİNİN KORUDUĞU HER PUAN 365 MİLYAR DOLARA MAL OLUYOR

ABD Başkanı Trump, beklenen Merkez Bankası faiz kararı öncesi Başkan Powell hakkında, "Bu beyefendinin koruduğu her puan bize yılda 365 milyar dolara mal oluyor, bir düşünün." açıklamasında bulundu. İndirimin Eylül ayında olacağını bekleyen Başkan Trump, "Ona çok geç diyorum. Bugün faiz indirimi yapsa bile, muhtemelen Eylül'e kadar yapmayacaktır... Neden? Kimse bilmiyor." diye sitem etti.

Fed bir sonraki faiz kararını 17 Eylül'de açıklayacak.