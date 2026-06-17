Son Dakika... Fed, faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.

ABD Merkez Bankası (Fed) 2026'nın dördüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Kevin Warsh başkanlığında ilk kez toplanan Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı.

2025'in son 3 toplantısında üst üste 25'er baz puanlık faiz indirimlerine giden Fed ocak, mart ve nisan toplantılarında ise faizi sabit bırakmıştı. Böylece bugünle beraber 4 sefer 'pas' demiş oldu.

Karar, komite üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.