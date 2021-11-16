Son dakika: Garanti BBVA, faiz tahminlerine ara verdi
Garanti BBVA'nın artan belirsizlik sonrası politika faizi tahminlerine ara verdiği belirtildi.
Garanti BBVA, kaynakların Bloomberg’e verdiği bilgiye göre, artan politika belirsizliği nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın para politikasına yönelik tahminlerine ara verdi.
Kaynaklar, bankanın bu kararı, Merkez Bankası’nın Eylül ayındaki sürpriz faiz indirim kararı sonrasında aldığını belirtti. Garanti BBVA anketlere katılmama konusunda alınan bir şirket kararı olmadığını belirtse de banka Bloomberg’in Ekim ve Kasım ayındaki faiz kararı anketlerine katılmadı.
Bloomberg HT'nin haberine göre, İspanyol BBVA, yurtdışındaki en büyük yatırımı olan Garanti için pazartesi toplamda 2,25 milyar liraya ulaşabilecek bir hisse alım programı açıkladı. Buna göre BBVA, kalan Garanti hisseleri için hisse başın 12,20’den gönüllü pay alımı teklifi belirledi.
TCMB Eylül'den bu yana 300 baz puan faiz indirimi yaparken TL yılbaşından bu yana yüzde 27 düşerek en çok değer kaybeden gelişmekte olan ülke para birimi oldu.
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