Son Dakika: Gençlerin yüzde 24,7'si ne okuyor ne çalışıyor

17 Mayıs 2022 Salı, 10:27

TÜİK, İstatistiklerle Gençlik, 2021 verilerini yayımladı. Gençlerde işsizlik oranı, 2020 yılında yüzde 25,3 iken 2021 yılında yüzde 22,6 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2020 yılında yüzde 22,6 iken 2021 yılında yüzde 19,4, genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında yüzde 30,3 iken 2021 yılında yüzde 28,7 oldu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2020 yılında yüzde 28,3 iken 2021 yılında yüzde 24,7 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2020 yılında yüzde 21,2 iken 2021 yılında yüzde 17,5, genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında yüzde 35,7 iken 2021 yılında yüzde 32,4 oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2021 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 289 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,3'ünü oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek nüfus, yüzde 48,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu.

2008 yılından itibaren düşüş gösteren genç nüfus oranının 2080 yılından ülke nüfusuna oranını yüzde 11,1'i ineceği öngörüldü.

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025 yılında yüzde 14,3, 2030 yılında yüzde 14,0, 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1'e düşeceği öngörüldü.

Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde 15,3 ile Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2021 yılında genç nüfus ortalaması yüzde10,6 oldu. AB üye ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde12,6 ile İrlanda, yüzde 12,3 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Danimarka olduğu, en düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla yüzde 9,0 ile Bulgaristan ve Çekya, yüzde 9,2 ile Letonya olduğu görüldü.

GENÇLERİ EN ÇOK OLAN İL HAKKARİ

ADNKS sonuçlarına göre 2021 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 22,8 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 22,1 ile Şırnak ve yüzde 21,8 ile Siirt izledi.

Genç nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde; 2021 yılında genç nüfusun yüzde29,0'unun 15-17 yaş grubunda, yüzde 19,0'unun 18-19 yaş grubunda, yüzde31,1'inin 20-22 ve yüzde 20,9'unun ise 23-24 yaş grubunda yer aldığı görüldü.

EVLİ KENÇ KADINLARIN ERKEKLERİN YAKLAŞIK DÖRT KATI

Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2021 yılında yüzde 96,2'sinin hiç evlenmemiş, yüzde 3,8'inin resmi nikahla evli, yüzde 0,1'inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun yüzde 84,9'unun hiç evlenmemiş, yüzde 14,7'sinin resmi nikahla evli, yüzde 0,4'ünün ise boşanmış olduğu görüldü.

Türkiye'de 2019/'20 öğretim yılında yüzde 43,4 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2020/'21 öğretim yılında yüzde 44,4'e yükseldi. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bu oran yüzde 40,6'dan yüzde 40,5'e düşerken kadınlarda yüzde 46,3'ten yüzde 48,5'e yükseldi.

DÖRT GENÇTEN BİRİ NE İŞTE NE EĞİTİMDE

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işgücüne katılma oranı, 2020 yılında yüzde 39,1 iken 2021 yılında yüzde 41,7 oldu. Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2020 yılında yüzde50,1 iken 2021 yılında yüzde 53,1, genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında yüzde 27,5 iken 2021 yılında yüzde 29,7 oldu.

Gençlerde işsizlik oranı, 2020 yılında yüzde 25,3 iken 2021 yılında yüzde 22,6 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2020 yılında yüzde 22,6 iken 2021 yılında yüzde 19,4, genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında yüzde 30,3 iken 2021 yılında yüzde 28,7 oldu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2020 yılında yüzde28,3 iken 2021 yılında yüzde24,7 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2020 yılında yüzde21,2 iken 2021 yılında yüzde17,5, genç kadınlarda ise bu oran 2020 yılında yüzde35,7 iken 2021 yılında yüzde32,4 oldu.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre genç nüfusun istihdam oranı, 2020 yılında yüzde 29,2 iken 2021 yılında yüzde 32,2'ye yükseldi. Genç erkeklerde istihdam oranı 2020 yılında yüzde 38,8 iken 2021 yılında yüzde 42,8, genç kadınlarda bu oran 2020 yılında yüzde 19,2 iken 2021 yılında yüzde 21,2 oldu.

Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2021 yılında yüzde 18,2'sinin tarım sektöründe, yüzde 30,8'inin sanayi sektöründe, yüzde 51,0'inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 16,8'inin tarım sektöründe, yüzde 35,4'ünün sanayi sektöründe, yüzde 47,7'sinin hizmet sektöründe yer aldığı görülürken genç kadınların yüzde 21,0'inin tarım, yüzde 21,0'inin sanayi, yüzde 58,0'inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

EĞİTİMİNE İSTEDİĞİ HALDE DEVAM EDEMEYEN GENÇLERİN ORANI YÜZDE 7,6

Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2021 sonuçlarına göre 15-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde eğitimine devam etmek istemesine rağmen (üniversite dahil) eğitimini yarıda bırakan gençlerin oranı yüzde 7,6 oldu. Genç erkeklerde bu oran yüzde8,0 iken genç kadınlarda ise yüzde7,1 oldu.

Eğitimini yarıda bırakan gençlerin eğitimini yarıda bırakma nedenleri incelendiğinde ilk sırayı yüzde48,1 ile ekonomik nedenler alırken, bunu yüzde23,6 ile eğitimdeki başarısızlık ve yüzde10,8 ile ailenin izin vermemesi takip etti.

GENÇLERİN YÜZDE 44,5'İ MUTLU OLDUĞUNU BELİRTTİ

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2020 yılında yüzde47,2 iken 2021 yılında yüzde44,5 oldu. Mutluluk oranı, 2021 yılında genç erkeklerde yüzde38,2, genç kadınlarda ise yüzde51,0 olarak gerçekleşti.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında, gençlerin yüzde76,0'sı çalıştığı işinden memnun olduğunu, yüzde42,3'ü elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde77,7, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde43,1 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar yüzde72,6 ve yüzde40,7 olarak gerçekleşti.

GENÇLERİN YÜZDE 59,2'Sİ EĞİTİMİNDEN MEMNUN

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında, gençlerin yüzde 59,2'si şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Bu oran genç erkeklerde yüzde 56,3 iken genç kadınlarda yüzde 62,3 oldu.

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre İnternet kullanım oranı, 16-24 yaş grubundaki genç nüfusta 2020 yılında yüzde 93,0 iken 2021 yılında yüzde 97,1 oldu. İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2020 yılında yüzde 95,0 iken 2021 yılında yüzde 98,4, genç kadınlarda ise 2020 yılında yüzde 91,0 iken 2021 yılında yüzde 95,6 oldu.