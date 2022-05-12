ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı!

12 Mayıs 2022 Perşembe, 17:31

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 195?,000 seviyesinde olacağını? tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 192,750 seviyesine yükseldi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 1.343 milyon seviyesine geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce bir önceki hafta için 200,000 olarak açıklanan başvuru sayısı 202,000 olarak revize edildi.