Son dakika... Gram altın rekora doymuyor!

Son dakika haberi... Altının gram fiyatı, ons altındaki yatay seyre rağmen, Dolar/TL'deki hızlı yükselişin desteğiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1445,93 TL'ye taşıdı. Ons altının ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, saat 09.33 itibarıyla 1437 TL'den alıcı buluyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2023 - 09:35
Son dakika... Gram altın rekora doymuyor!
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Ons altın son günlerde yatay seyrederken döviz kurundaki volatilitenin etkisiyle gram altın her gün yeni bir rekor kırıyor.

Küresel piyasalarda ABD ve AB'ye yönelik enflasyon endişeleri faiz artırımlarının devamının geleceği fikrini ön planda tutuyor. Güçlenen dolar karşısında ons altın zayıf kalırken piyasadaki Dolar/TL değişimi altına yarıyor.

GRAM ALTINDAN YENİ REKOR

Son olarak altının gram fiyatı, ons altındaki yatay seyre rağmen, dolarTL'deki hızlı yükselişin desteğiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini 1445,93 TL'ye taşıdı.

Ons altının ve dolar/TL'nin fiyatına göre hesaplanan gram altın, saat 09.30 itibarıyla 1437 TL'den alıcı buluyor.


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