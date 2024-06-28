Son dakika haberi... EPDK duyurdu: Elektriğe yüzde 38 zam!

Yayınlanma: 28.06.2024 - 13:15

Güncelleme: 28.06.2024 - 13:53

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektriğe yüzde 38 zam geldiğini duyurdu.

Zamla birlikte, 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL oldu.

EPDK'den yapılan açıklama şöyle:

"Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için % 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için % 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için % 38 ve yüksek kademesi için % 20 oranında artış yapılmıştır.

Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL olmuştur.

Tarifeler 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle geçerli olacaktır."