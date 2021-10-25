Halkbank: Kurumsal kredilerde faiz indirimi söz konusu değil
Halkbank'tan yapılan açıklamada, kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürme gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.
NTV'de yer alan habere göre, geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun politika faizini 200 baz puan indirerek, yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürmesinin ardından Halkbank, kurumsal kredi faizlerini 2 puan düşürdü.
Dün Reuters'da yer alan bir haberde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık beklentileri aşan faiz indiriminin kredilere etkisi yakından izlenirken, kamu bankalarının TCMB'yi takiben kredi faizlerinde indirime gideceği belirtilmişti.
Haberde, 3 büyük kamu kredi kuruluşu Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıf Bankası’nın kurumsal, bireysel ve diğer kredi faiz oranlarını düşürmesinin beklendiği ifade edilmişti.
HALKBANK'TAN AÇIKLAMA GELDİ
Halkbank'tan konuya ilişkin açıklama geldi.
Halkbank tarafından yapılan açıklamada, kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürme gibi bir durumun şu an için söz konusu olmadığı bildirildi.
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