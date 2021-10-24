Reuters: Kamu bankaları kredi faizlerini indirecek

24 Ekim 2021 Pazar, 22:05

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası, beklenmedik şekilde yüksek oranlı faiz indirimi gerçekleştirmişti. Reuters'ın konuya yakın 3 kaynağa dayandırdığı habere göre, kamu bankalarının yarın ticari ve tüketici kredi faiz oranlarında Merkez Bankası faiz kararını izleyerek 200 baz puan indirime gitmeyi planlandığı öne sürüldü.

Haberde, 3 büyük kamu kredi kuruluşu Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıf Bankası'nın kurumsal, bireysel ve diğer kredi faiz oranlarını düşürmesinin beklendiği iddia edildi.

PAZARTESİ GÜNÜNE İŞARET EDİLDİ

Üst düzey bir bankacılık kaynağı, kamu bankalarının merkez bankasının haftalık repo faizini 200 baz puan indirimine paralel olarak kamu bankalarının Pazartesi günü faiz indireceğini söyledi.

Reuters ayrıca, söz konusu bankalardan henüz resmî bir açıklama yapılmadığını da belirtti.