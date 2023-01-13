Son Dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan genelge: Bedelli askerlik ücreti ve kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 14:51

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 15:46

Kıdem tazminatı tavanı 2022'nin ikinci yarısı için 15 bin 371 lira olarak uygulanıyordu. 2022 enflasyonunun belli olması sonrasında memur zamları da netleşti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekliler için yeni zam haberini duyurdu ve maaş artış oranının yüzde 30 olarak uygulayacaklarını açıkladı.

Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 30 zam yapılmasına yönelik katsayı genelgesi yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesine göre, kıdem tazminatında yeni tavan tutarı ve bedelli askerlik ücreti resmi olarak belli oldu.

NTV'nin haberine göre, kıdem tazminatı tavan rakamı 2023 yılı için 19 bin 982 TL'ye yükseldi.

NASIL HESAPLANIR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesine göre bedelli askerlik ücreti de ocak-temmuz dönemi için 104 bin 84 liraya olarak belirlendi.

Buna göre; 2023 yılı için bedelli askerlik ücreti ocak ve temmuz aylarını kapsayan dönemde 104 bin 84 lira olacak.

Bedelli askerlik ücreti geçtiğimiz yılın temmuz-aralık dönemi için 80 bin 64 liraydı.