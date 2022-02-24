Son Dakika: İki ayın sonra dolar/TL 14'ü gördü

24 Şubat 2022 Perşembe, 09:25

Dolar/TL paritesi Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat sonrasında yükselişe geçti.

Dolar/TL artan jeopolitik riskler sonrasında 2 ayın ardından ilk defa 14 seviyesini gördü. Şu sıralar 14,20 seviyesinden işlem görüyor

ZİRVEYİ GÖRDÜ

İstanbul serbest piyasada dolar 13,9030 liradan, euro 15,6480 liradan güne başladı. Serbest piyasada 13,9010 liradan alınan dolar 13,9030 liradan satılıyor. 15,6460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,6480 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 13,8460 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6940 lira olmuştu.

BORSA'DA DEVRE KESİCİ

Borsa İstanbul, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyon başlatmasının ardından bugüne yüzde 7,59 düşüşle 1.862 puandan açıldı. BIST 50 endeksinde yer alan paylara bugün gün boyunca açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanmasına karar verildi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada sert düşüşün ardından devre kesicinin çalıştığını duyurdu. Borsa İstanbul'da işlemler durduruldu.

Borsa İstanbul'dan yapılasn açıklamada "Saat 09:55:19 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur" denildi.