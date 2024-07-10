Son dakika... İktidardan emekli maaşları için kritik toplantı

Yayınlanma: 10.07.2024 - 14:33

Güncelleme: 10.07.2024 - 14:51

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı TÜFE verilerini açıklamasıyla birlikte altı aylık enflasyon oranı yüzde 24,73 olarak gerçekleşti.

Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisinin aylığına yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Ancak bu oran kök maaşlara uygulandı.

En düşük emekli maaşı olan 10 bin lira aylık alan yaklaşık 1,6 milyon emekli temmuzda sıfır zam ile karşı karşıya kaldı.

Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşına zam yansımadı. Kök aylığı 7 bin 710 lira üzerinde olan emeklilerin ise maaşına kısmi zam yansıdı.

AKP'nin ise en düşük emekli maaşına yönelik düzenleme yapması bekleniyor. Kulislerde, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılacağı konuşuluyor.

KRİTİK TOPLANTI

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler, bugün veya yarın emekli maaşlarına düzenleme için toplantı yapacaklarını açıkladı.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler'in katılacağı öğrenildi.

Toplantıdan çıkacak kararın Meclis'e sunulması bekleniyor.