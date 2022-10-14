Son Dakika: İngiltere Maliye Bakanı görevinden alındı

14 Ekim 2022 Cuma, 14:54

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng bakanlığının 38'inci gününde görevinden alındı. ABD gezisini kısa kesen Kwarteng'in Başbakan Liz Truss'la görüşeceği açıklanmıştı. Truss bugün bir basın toplantısı düzenleyecek.

TRUSS AÇIKLAMA YAPACAK

Daha önce Başbakanlık'tan bir kaynak BBC'ye yaptığı açıklamada Truss'ın, Kwarteng'in "mükemmel bir iş çıkardığını" düşündüğünü söylemişti. İngiltere'de maliye bakanı 2019'dan bu yana dört kez değişti.

Kwarteng'den önceki maliye bakanlarından Nadhim Zahawi 62, Sajid Javid ise 204 gün görev yapmıştı.

Rishi Sunak ise istifası sonrası iktidardaki Muhafazakar Parti'de genel başkan adayı olmuş ve partinin milletvekillerinden en fazla destek alan isim olmuş ancak partinin üyeleri bu göreve Liz Truss'u seçmişti.

Kwarteng, 2016'daki Brexit referandumunda, AB'den çıkışı desteklemiş, eski Başbakan Boris Johnson'ın hükümetinde İş Dünyasından Sorumlu Devlet Bakanı olmuştu. Bu göreve getirilmesi, partideki liderlik mücadelesinde Johnson'ı desteklemesinin bir ödülü olarak yorumlanmıştı.

Kwarteng Johnson'ın görevi bırakmasından sonra Başbakan Lizz Truss'ı desteklemiş ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmeden önce "Truss'ın siyasi ruh eşi" olarak tanımlanmıştı.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI'NDAN MÜDAHALE GELMİŞTİ...

Kwarteng, 23 Eylül'de açıkladığı, borçlarla fonlanacak 45 milyar dolarlık vergi kesintisi açıklayınca, piyasalarda kaos yaşanmış ve İngiltere Merkez Bankası'nın müdahalesi gelmişti.

Kwasi Kwarteng, tepkiler üzerine en yüksek gelir grubunun vergisini yüzde 45'ten yüzde 40'a çeken bütçe düzenlemesi teklifinden geri adım atmıştı.

ELŞTİRİ OKLARI ÜZERİNDEYDİ

Kwarteng en kısa süre bakanlık yapan ikinci isim olarak tarihe geçti. 1970'te İngiltere Maliye Bakanı Iain Macleod, göreve başlamasından 30 gün sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Kwarteng 38 gün ile en kısa süre görev yapan ikinci bakan olarak tarihe geçti.

İngiltere Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng görevden alındı. Kwarteng, uyguladığı ekonomi politikaları nedeniyle eleştiriliyordu.