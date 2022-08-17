Son dakika: İngiltere'de enflasyon 40 yıl sonra çift haneye ulaştı

Artan enerji maliyetleri ve gıda fiyatlarındaki hızlı yükselişle beraber İngiltere'de enflasyon yüzde 10'u aştı.

cumhuriyet.com.tr
17 Ağustos 2022 Çarşamba, 09:19
Son dakika: İngiltere'de enflasyon 40 yıl sonra çift haneye ulaştı
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İngiltere'de tüketici fiyatlarında yıllık artış oranı temmuz ayında yüzde 10'u geçti.

Temmuz ayında fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.2 arttı. 

Tüketici fiyatları bir önceki aya göre de yüzde 0.6 arttı.

Çekirdek tüketici fiyatlarında yıllık artış oranı da haziran ayındaki yüzde 5.8'den yüzde 6.2'ye çıktı.

Perakende fiyat endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0.9 arttı.

İngiltere'de temmuz ayında üretici çıktı fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1.6 ve girdi fiyatları yüzde 0.1 yükseldi.

Yıllık artış ise girdi fiyatlarında yüzde 22.6 olurken, çıktı fiyatlarında yüzde 17.1 olarak gerçekleşti. Beklentiler ise girdi fiyatlarının yüzde 23.1, çıktı fiyatlarının yüzde 16.7 artacağı yönündeydi.


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