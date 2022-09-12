Son Dakika: İşsizlik rakamları açıklandı

12 Eylül 2022 Pazartesi, 10:05

Verilerinin güvenilir olmadığı yönünde eleştirilen TÜİK’e göre işsizlik oranı yüzde 10,1 oldu.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 10,1 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde10,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde8,6 iken kadınlarda yüzde13,1 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,3 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 148 bin kişi azalarak 30 milyon 608 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde47,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde64,6 iken kadınlarda yüzde30,3 olarak gerçekleşti.