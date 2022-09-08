Son Dakika...İŞKUR: Ağustosta kayıtlı işsizlerin sayısı yüzde 5.5 azaldı

08 Eylül 2022 Perşembe, 12:55

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), ağustos ayına ilişkin istatistik bültenini bugün yayınladı.

Buna göre; İŞKUR, bu yılın ilk 8 aylık döneminde 920 bin 51 kişinin işe yerleşmesinde aracılık etti. Aylık bazda da işsiz sayısı azaldı. İŞKUR tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

61 BİN 698 ERKEK, 35 BİN 835 KADIN İŞE YERLEŞTİ

"Ağustos ayında İŞKUR aracılığıyla 97 bin 533 kişi işe yerleşti. Ağustos ayında İŞKUR aracılığıyla 61 bin 698’i (yüzde 63,3) erkek, 35 bin 835’i (yüzde 36,7) kadın olmak üzere 97 bin 533 işe yerleşme yapıldı. 2022 yılı ocak-ağustos döneminde ise 920 bin 51 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

234 BİN 907 AÇIK İŞ ALINDI

Ağustos ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı, 234 bin 907 oldu. Bu rakam, 2022 yılı ocak-ağustos döneminde 1 milyon 565 bin 856 oldu ve açık işlerin yüzde 98,6’sı özel sektörden geldi. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (639 bin 944 açık iş), imalat sanayii sektöründen geldi. En çok açık iş, ‘satış danışmanı, satış uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi’ mesleklerinden oldu.

KAYITLI İŞSİZ SAYISI AĞUSTOS AYINDA AZALDI

Kayıtlı işsiz sayısı, 3 milyon 343 bin 638 kişi oldu. Ağustos ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı, bir önceki aya göre yüzde 5,5 azalarak 3 milyon 343 bin 638 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 50,6’sı erkek, yüzde 49,4’ü kadın, yüzde 36,4’ü 15-24 yaş grubu olarak kayıtlara geçti.

AİPP’DEN AĞUSTOS AYINDA 10 BİN 363 KİŞİ FAYDALANDI

Ağustos ayında düzenlenen aktif işgücü piyasası programlarından (AİPP) 10 bin 363 kişi yararlandı. Ağustos ayında aktif işgücü piyasası programları kapsamında 2 bin 231 program düzenlendi ve 10 bin 363 kişi bu programlardan faydalandı.

AİPP’DEN FAYDALANANLARIN SAYISI DÜŞTÜ

2022 yılı ocak-ağustos döneminde ise 33 bin 508 program düzenlendi ve 134 bin 298 kişi bu programlardan faydalandı. Aktif işgücü programlarından faydalanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59,2 oranında azaldı. 2022 yılı aktif işgücü hizmetleri kapsamında; işbaşı eğitim programına 125 bin 583 kişi, mesleki eğitim kursuna 8 bin 715 kişi katıldı. 2022 yılında düzenlenen mesleki eğitim kurslarında en fazla kursiyer, sırasıyla ‘dokuma konfeksiyon makineci, kadın giyim modelist yardımcısı ve yazılım geliştiricisi’ mesleklerinde oldu.

Ağustos ayında iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 304 bin 607 bireysel görüşme yapıldı. 2022 yılında 2 milyon 69 bin 837 bireysel görüşme yapıldı. Ayrıca, aynı dönemde öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri kapsamında 12 bin 253 okul ziyareti ve işveren danışmanlığı kapsamında da 430 bin 870 iş yeri ziyareti yapıldı.

İLK 8 AYLIK DÖNEMDE İMALAT SEKTÖRÜ EN FAZLA İŞE YERLEŞTİRME YAPILAN ALAN

Ocak-Ağustos 2022 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe ‘imalat’ alanında; mesleklere göre de en fazla işe yerleştirme, sırasıyla ‘satış danışmanı, satış uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi’ mesleklerinde oldu."



