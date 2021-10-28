Son dakika: İstanbul'da ekmeğe zam

Son dakika haberi.. İstanbul'da uzun süredir konuşulan ekmek zammı dün itibarıyla uygulanmaya başlandı.

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2021 Perşembe, 14:33
Son dakika: İstanbul'da ekmeğe zam
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Elektriğe, doğalgaza ve market ürünlerine gelen zamlardan sonra İstanbul'da yaşayanlara bir kötü haber de fırıncılardan geldi. 

Ekmeğe zam yapmaya hazırlanan fırıncılar, geçtğimiz hafta İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası'na başvurdu. Başvuru dün kabul edildi. 

ARTIK 2,5 LİRA  

İstanbul'da ekmek artık 2,5 liraya satılıyor.


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