Son dakika: İstanbul'da ekmeğe zam
Son dakika haberi.. İstanbul'da uzun süredir konuşulan ekmek zammı dün itibarıyla uygulanmaya başlandı.
Elektriğe, doğalgaza ve market ürünlerine gelen zamlardan sonra İstanbul'da yaşayanlara bir kötü haber de fırıncılardan geldi.
Ekmeğe zam yapmaya hazırlanan fırıncılar, geçtğimiz hafta İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası'na başvurdu. Başvuru dün kabul edildi.
ARTIK 2,5 LİRA
İstanbul'da ekmek artık 2,5 liraya satılıyor.
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