Son Dakika: İstanbul'da suya zam!

İBB Meclisi'nde oybirliğiyle alınan kararla birlikte İstanbul’da suya yüzde 40.38 zam yapıldı.

(İHA)
13 Eylül 2022 Salı, 16:08
Son Dakika: İstanbul'da suya zam!
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İSKİ 3. Olağanüstü Genel Kurulu, Saraçhane'deki İBB Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında gerçekleşen oturumda, İSKİ Genel Müdürlüğü'nün, İSKİ su ve atık su tarife teklifleri gündeme geldi.

İBB Meclisi'nde gruplarının ortak teklifiyle suya yüzde 40.38 zam yapıldı.

Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 11.69 TL’ye çıktı. 


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