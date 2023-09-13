Son dakika... İstanbul'da suya zam yapıldı

Yayınlanma: 13.09.2023 - 15:47

Güncelleme: 13.09.2023 - 16:18

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Olağan Kurulu, bugün gerçekleşti.

Olağan kurulda İSKİ su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi görüşüldü.

İBB'nin Saraçhane'deki merkez binasında yapılan toplantıda İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 25'lik bir zam kararı alındı.

İstanbul'da suya en son haziran ayında zam yapılmıştı.

YENİ TARİFELER BELLİ OLDU

Teklifte, konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 16,50 olan mevcut fiyatın 20,62, 2. kademede 30 metreküpe kadar 23,75 lira olan fiyatın 29,68 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 32,34 lira olan fiyatın da 40,42 lira olması önerildi.

Teklifte iş yerinde ise kademeli sisteme geçilmesi öngörüldü.

Bu kapsamda iş yerinde 0-40 metreküp arası 1. kademede 43,23 lira olan fiyatın 54,03 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 50 lira olan fiyatın da 62,50 liraya çıkarılması teklif edildi.

Bu haliyle oylanan teklif, oy birliğiyle kabul edildi. Zam teklifi onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.