Son dakika... İstanbul'da suya zam yapıldı
Son dakika haberleri... İstanbul'da suya zam geldi. İBB Meclisi’nde yapılan İSKİ Olağan Kurulu’nda suya yüzde 25 oranında zam yapıldığı açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Olağan Kurulu, bugün gerçekleşti.
Olağan kurulda İSKİ su satış ve kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi görüşüldü.
İBB'nin Saraçhane'deki merkez binasında yapılan toplantıda İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 25'lik bir zam kararı alındı.
İstanbul'da suya en son haziran ayında zam yapılmıştı.
YENİ TARİFELER BELLİ OLDU
Teklifte, konutta 0-15 metreküp arasında 1. kademede 16,50 olan mevcut fiyatın 20,62, 2. kademede 30 metreküpe kadar 23,75 lira olan fiyatın 29,68 lira, 3. kademede 31 ve üzeri metreküpe kadar 32,34 lira olan fiyatın da 40,42 lira olması önerildi.
Teklifte iş yerinde ise kademeli sisteme geçilmesi öngörüldü.
Bu kapsamda iş yerinde 0-40 metreküp arası 1. kademede 43,23 lira olan fiyatın 54,03 lira, 41 metreküp üstü 2. kademede 50 lira olan fiyatın da 62,50 liraya çıkarılması teklif edildi.
Bu haliyle oylanan teklif, oy birliğiyle kabul edildi. Zam teklifi onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıtay üyesi konuştu: 'Soylu'ya operasyon var'
- 'Mafya hesaplaşmasının' sır perdesi aralandı!
- İl Sağlık Müdürlüğü hastaneleri uyardı
- Canlı yayında muhabiri 'taciz' eden erkek tutuklandı
- Yarışma başlamadan ortalık karıştı: Herkese meydan okudu
- Özel bankalardan KKM kararı!
- Benzine dev zam yolda!
- Emin Adanur'dan duruşma öncesi Vali ziyareti!
- CHP ‘ittifakta’ birleşti
- 'Günahlarını affettirmek için yaptı...'