Son dakika... İstanbul'da ulaşıma zam teklifi ertelendi

Yayınlanma: 27.07.2023 - 14:57

Güncelleme: 27.07.2023 - 15:03

Toplu ulaşım ücretlerine zam yapılması teklifinin görüşüldüğü, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında zam kararı çıkmadı.

Kurumların tekliflerinin görüşüldüğü toplantıda teklif edilen zam oranlarında anlaşılamadığı için İBB yetkilileri yapmış olduğu teklifi geri çekerek önümüzdeki günlerde yapılacak olan olağanüstü UKOME toplantısına bırakılmasını istedi. Teklif oy birliği ile kabul edildi.

İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisi olmak üzere toplu ulaşıma zam ertelenmiş oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) temmuz ayı olağan toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce başkanlığında, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. UKOME Toplantısında, Toplu Ulaşım Ücret Tarifelerinin Düzenlenmesi teklifi görüşüldü.

İBB yönetimi, enflasyon, asgari ücret ve akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle toplu taşıma ücretlerine yüzde 57,07, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, yüzde 40, İstanbul Taksi Esnaf Odası yüzde 100, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası personel servisleri için yüzde 200, okul servisleri için ise yüzde 82, Dentur Avrasya yüzde 101, Turyol yüzde 65 oranından zam yapılmasını teklif etti. UKOME toplantısında zam oranları üzerinde anlaşma sağlanamadığı için toplu taşıma ücretlerine zam yapılamadı.

‘HAKKIMIZ OLANI VERİN, BAKIN HİÇ ŞİKÂYET GELİYOR MU?’

Toplu ulaşım zam teklifinin görüşüldüğü sırada tartışma yaşandı.

Zam oranlarıyla ilgili söz alan İstanbul Taksi Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Anlatılan veriler gerçekçi değil. İstanbul halkı ile bizi karşı karşıya getiren bu masa. Gitmiyorlar, almıyorlar. Siz bize hakkımız olanı verin bakın hiç şikâyet geliyor mu. Siz indi bindi için 70 TL teklif ettiniz. Geçen hafta alt komisyon yaptınız ve bizim taksiciler indi bindiyi 75 TL yaptı. İBB’nin yüzde 57’lik teklifi de bakanlığın yüzde 40 teklifini de kabul etmiyoruz. Bizim giderlerimize göre yüzde 170 zam yapılmalı ama vatandaşı düşünerek yüzde 100’lük düzenleme istiyoruz” dedi.

‘EN BÜYÜK MAĞDUR İBB’

Bu durumda en büyük mağdur İBB diyen Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, “Ayda 1.2 milyar toplu taşımayı sübvanse ediyoruz. Hiçbir yönetim zam yapmak istemez. Biletleri karşılama oranı yüzde 50’nni altına düşmüş durumda. Öğrenci bileti çok fazla suiistimal edilmeye başkandı” ifadelerini kullandı.

‘18 MİLYON İSTANBULLUYU DA DÜŞÜNMELİYİZ’

Gökce’nin ardından söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yüce, “Ekonomik sıkıntıların getirdiği bir dengesizlik var. Sadece esnaf değil vatandaşta yaşıyor. En son zammı ocak ayında uyguladık. Biz de artışlarımızı enflasyona göre yansıtıyoruz. Doğru yansıtıyor ya da yansıtmıyor. Otomatik olarak yüzde 32 oranında zam yapılmalı ama akaryakıttaki dengesizlik nedeniyle yüzde 40 zam teklif ediyoruz. İndirimli ücretlendirmeyle ilgili bir düzenleme yapmamız lazım. Suiistimal ediliyorsa bunu giderelim. Esnafı düşündüğümüz kadar 18 milyon İstanbulluyu da düşünmeliyiz” şeklinde konuştu.

‘TCDD NEDEN 85 MİLYONU DÜŞÜNMÜYOR?’

Yüce’nin ardından konuşan Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, “Türkiye’ye hizmet veren bakanlığın TCDD’si neden 85 milyonu düşünmüyor?” diye sordu. İETT Genel Müdürü İrfan Demet, “Yolcu başına gelirimiz 5.5, giderimiz 17.5 TL. Aradaki 12 liralık farkı İBB sübvanse ediyor. Dünyanın hiçbir yerinde bu büyüklükte bir sübvanse yoktur. İstenen zam oranı toplu taşımanın sürdürülebilirliğini sağlamak için can suyu olacak” ifadelerini kullandı.