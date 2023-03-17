Son Dakika... Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanlığı, kentsel dönüşüme yönelik destek paketini duyurdu. Pakette 12 ay ödemesiz toplam 48 ay vadeli finansman sağlanacak.
Kentsel dönüşümle ilgili destek paketi açıklandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasına göre, finansman paketi kapsamında kişi başı 1 milyon 250 bin TL'ye kadar finansan imkânı sunulacak. Finansman maliyetinin 840 baz puana kadar kısmını Hazine karşılayacak.
Kentsel dönüşüm sürecinde konut üreticisi firmalara da destek sağlanacak. Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında şu ana kadar uygulanan tazmin oranı bu paket özelinde yüzde 7'den yüzde 9'a çıkarılacak.
12 AY ÖDEMESİZ KREDİ
Finansman paketi ile 12 ay ödemesiz toplam 48 ay vade ile 250 milyon TL'ye kadar finansan imkânı sunulacak. Bu kapsamda 50 milyar TL kefalet limiti kullanıma açıldı.
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