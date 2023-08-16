Son dakika... Konut Fiyat Endeksi açıklandı! Ev fiyatları yüzde 95 arttı

Son dakika haberleri... TCMB'nin verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2023 Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,8 oranında arttı. KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre ise nominal olarak yüzde 95,9, reel olarak ise yüzde 38,0 oranında arttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 14:41
Son dakika... Konut Fiyat Endeksi açıklandı! Ev fiyatları yüzde 95 arttı
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