Yabancıların en çok konut aldığı iller belli oldu

Yayınlanma: 15.08.2023 - 13:51

Güncelleme: 15.08.2023 - 13:52

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Temmuz'a ilişkin Konut Satış İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artarak 109 bin 548 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 15 bin 724 konut satışı ve yüzde 14,4 ile en yüksek paya sahip olurken yabancıların da en çok konut aldığı iller belli oldu.

İLK SIRAYI ANTALYA ALDI

Yabancılara yapılan konut satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,9 azalarak 2 bin 801 oldu.

Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,6 oldu

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 996 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 832 konut satışı ile İstanbul ve 263 konut satışı ile Mersin izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,9 azalarak 22 bin 76 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışı