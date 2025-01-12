Son Dakika... Köprü ve otoyol geçiş fiyatlarına zam geldi

Yayınlanma: 12.01.2025 - 22:34

Güncelleme: 12.01.2025 - 23:13

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla birlikte köprü ve otoyolların 2025 fiyatları belli oldu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi.

Yavuz Sultan Selim 1. Sınıf yüzde 15 zamlanırken 15 Temmuz köprüsü yüzde 42 zamlandı. Osmangazi'de de artış yüzde 42.3'ü buldu.

2025 YILI KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Köprü, otoyol geçiş ücretlerinin 2025 yılı yeni ücretleri:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiş ücreti 47 TL olarak belirlendi. Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti ise 795 TL'ye yükseldi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde geçiş ücreti tarifesi 80 TL olurken, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti tarifesi ise 790 TL olarak belirlendi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ TARİFESİ 2025

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ TARİFESİ 2025

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ TARİFESİ 2025

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ TARİFESİ 2025

NE OLMUŞTU?

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine büyük oranda zam beklenirken 2025 yılı için yeni ücret tarifesi resmi açıklamadan önce özel bir bankanın internet sitesinde ortaya çıkmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada köprü ve otoyol ücretlerine zam yapılacağını duyurmuştu. Ancak yeni tarifeler henüz Bakanlık tarafından açıklanmadan, bir özel bankanın blog yazısında ayrıntılar paylaşılmıştı. Paylaşılan rakamlara göre zam oranı yüzde 43,9 olarak belirlenmişti.

Paylaşılan rakamlar şu şekilde idi:

Osmangazi Köprüsü: 798 TL, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 47.5 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 100 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü: 842 TL

Paylaşılan fiyatlarla, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan fiyatların yakınlığı ise dikkat çekti.

ESKİ ÜCRETLER NE KADARDI?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 33 TL

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 33 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 70 TL

1915 Çanakkale Köprüsü: 585 TL

Osmangazi Köprüsü: 555 TL