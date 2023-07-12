Son dakika... Köprü ve otoyol geçişlerine KDV zammı geldi

Son dakika... KDV'deki artışın ardından köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yeni ücretleri açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.07.2023 - 10:59
Son dakika... Köprü ve otoyol geçişlerine KDV zammı geldi
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını zam olarak yansıttı.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 TL 25 kuruştan, 8 TL 50 kuruşa çıktı.

Hafif ticari araçlar için 10 TL 75 kuruştan 11 TL’ye, motosikletler için 3 TL 25 kuruştan 3 TL 50 kuruşa yükseldi.


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