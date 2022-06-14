Son Dakika... Litresi 30 TL'ye dayanmıştı: Benzine indirim geldi

Art arda gelen akaryakıt zamlarından sonra benzinin litre fiyatı 30 TL'ye yaklaşmıştı. Bu gece yarısından sonra pompa satış fiyatına yansıyacak şekilde benzine 97 kuruş indirim geldi.

cumhuriyet.com.tr
14 Haziran 2022 Salı, 16:02
Son Dakika... Litresi 30 TL'ye dayanmıştı: Benzine indirim geldi
Abone Ol google-news

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'de yer alan habere göre, 15.06.2022 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 97 kuruş fiyat indirimi meydana geldi.

İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Beklenen indirim sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,45 TL’ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,55 TL'ye gerileyecek.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 84 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ortalama 28 lira 44 kuruştan satılıyor.

Otogaz litre fiyatı ise 12 lira 40 kuruş.


benzin İndirim akaryakıt Akaryakıt zammı Akaryakıt piyasası
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler