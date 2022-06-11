Benzin ve otogaza büyük zam: İşte son fiyatlar...
Akaryakıta zam yağmuru sürüyor. Son olarak benzine 2,18 TL, otogaza (LPG) ise 54 kuruş zam geldi.
Döviz kurları ve enerji fiyatlarındaki artış, akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzine 2 lira 18 kuruş, otogaza ise 54 kuruş zam geldi. Böylece benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 28,42 TL’ye, Ankara’da 28,51 TL’ye, İzmir’de 28,53 TL oldu.
Otogazın litre fiyatı ise İstanbul’da yaklaşık olarak 12,40 TL’ye yükseldi. Otogaz fiyatı iller, ilçeler ve bayiler arasında belirgin farklılık gösterebiliyor. Üç gün önce de motorinin litre fiyatı 1 lira 95 kuruş zamlanmıştı. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 27,81 TL'ye, Ankara'da 27,92 TL'ye, İzmir'de 27,93 TL'ye yükselmişti.
YÜZDE 268 ZAM
İstanbul’da benzinin litre fiyatı bir yıl önce 7,72 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Benzinde zam oranı yıllık yüzde 268, yılbaşından bu yana yüzde 131 oldu.
İstanbul’da motorinin litre fiyatı bir yıl önce 7,20 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Uygulanmaya başlanan zamla birlikte motorinde zam oranı yıllık yüzde 286, yılbaşından bu yana yüzde 143 oldu.
TAKSİCİLERDEN PROTESTO
Mersin’de bir grup taksici, akaryakıta peş peşe gelen zamlar nedeniyle kontak kapatma eylemi yaptı. Kent merkezinde 20’ye yakın ticari taksi, kontak kapatarak trafiği durdurdu.
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