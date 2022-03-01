Son dakika: LPG'ye bir zam daha yolda!
Son dakika haberi: Akaryakıta gelen peş peşe zamların ardından LPG'ye (Otogaz) bir zam daha gelmesi bekleniyor.
Dolar kurundaki hareketlilik ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarındaki zamları da beraberinde getiriyor.
KRT'den Olcay Aydilek'in haberine göre, LPG'ye dün yapılan 33 kuruş zam sonrası salıyı çarşambaya bağlayan gece 60 kuruş daha zam yapılması bekleniyor.
LPG FİYATLARINDA SON DURUM
Dün yapılan 33 kuruşluk zammın ardından LPG'nin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 9,86 liradan 10,19 liraya, Ankara'da 9,89 liradan 10,22 liraya, İzmir'de ise 9,83 liradan 10,16 liraya yükselmişti.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM YAPILMIŞTI
Öte yandan dün motorinde 96 kuruş, benzinde 23 kuruş indirim yapılmıştı. Bu kapsamda, Ankara'da ortalama 17,10 liradan satılan motorinin litre fiyatı 16,14 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 17,01 liradan 16,05 liraya, İzmir'de 17,10 liradan 16,14 liraya inmişti.
Ankara'da ortalama 16,88 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 16,65 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 16,79 liradan 16,56 liraya, İzmir'de 16,90 liradan 16,67 lira olarak belirlenmişti.
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