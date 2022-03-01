Son dakika: Bitcoin'de son 7 ayın en hızlı yükselişi
Son dakika haberi: Rusya'ya karşı tutumun sertleşmesi ve Kiev - Moskova arasında müzakerelerin başlamasının ardından Bitcoin, temmuz ayından bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.
Ukrayna-Rusya savaşı sonrası gündeme gelen yaptırımlar kripto paralara yönelik ilgiyi destekledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal hareketinin ardından açıklanan yaptırımların kripto para birimlerine yarayacağı spekülasyonuyla Bitcoin, temmuz ayından bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.
2 TRİLYON DOLARA GELDİ
Coingecko'da yer alan verilere göre kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 11.7 yükselerek 2 trilyon dolara geldi.
BİTCOİN'DE SON DURUM
17 Şubat'tan bu yana ilk kez 44 bin dolar seviyesini aşan Bitcoin'deki yükseliş ise yüzde 14.4 oldu.
ETHEREUM DA YÜKSELİŞTE
Ethereum'daki yükseliş BTC'nin altında kaldı. ETH'nin fiyatı yüzde 12 artarak 2 bin 926 dolara çıktı.
RİPPLE NE KADAR OLDU?
Ripple ise rakiplerine göre daha az yükseldi. XRP'nin fiyatı yüzde 7.2 artışla 77 centi geride bıraktı.
DOGECOİN 13 CENTİ GEÇTİ
Dogecoin'deki yükseliş XRP ile benzer oranda oldu. DOGE'un fiyatı yüzde 7.1 artarak 13 centi geçti.
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