Son dakika... LPG’ye büyük zam kararı
Son dakika LPG'ye zam haberi... LPG'ye yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruş zam kararı alındı.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının sozcu.com.tr’ye aktardığı bilgiye göre LPG’ye yarın geceden itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruş zam kararı alındı. Yapılacak bu zamla birlikte İstanbul, İzmir ve Ankara'da LPG'nin litresi 6 liraya dayanacak.
Zam pompa fiyatına da yansıyacak.
Yakıtlara gelen zamlar normalde EŞEL Mobil sistemi nedeniyle ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatına yansımıyordu ancak LPG’den alınan ÖTV, son gelen zamlar nedeniyle sıfırlandığı için son zam pompa fiyatlarına da yansıyacak.
BENZİNE DE ZAM GELMİŞTİ
Dün gece de Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda benzine 29 kuruş zam yapılmış, bu zam EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatına yansımamıştı.
İlgili Haberler
- Son dakika... LPG’ye büyük zam kararı
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Kaymakam, kendisine 'hoş geldiniz' diyen öğretmeni kovdu
- Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın...
- AKP'yi sırtlıyordu, Akşener'i seçti
- Al sana bi Kürt, bi Kürt daha!
- Fahrettin Altun'un eşi derslere girmiyor iddiası
- Trump’tan Erdoğan’a dikkat çeken soru
- Cep telefonu satışları hakkında karar
- Elon Musk'tan kripto para tavsiyesi
- 6 lider yan yana gelecek
- HES kodu yerine aşı kartı istenecek mi?