Son Dakika: Mayıs ayı ekonomi güven endeksi açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi Nisan ayında 94,7 iken, Mayıs ayında %2,1 oranında artarak 96,7 değerine yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ekonomik güven endeksi Nisan ayında 94,7 iken, Mayıs ayında %2,1 oranında artarak 96,7 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış; tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.
Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi %0,4 oranında artarak 67,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %6,1 oranında artarak 121,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1,7 oranında artarak 121,4 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,7 oranında azalarak 107,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,2 oranında azalarak 81,6 değerini aldı.
Video Haberler
- MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
- İstanbul'da akılalmaz hırsızlık olayı!
- Sadakatsiz dizisinde skandal
- Nevşehir'i karıştıran basın toplantısı
- Önce çarpıştılar, sonra ağaçlara çarptılar: 5 yaralı
- 'Git bu masalları A Haber'de anlat'
- Başakşehir'de karavanların zincirleme kazası
- 'Abart egzoz' denetimi: Trafikten men edilecekler
- 16 ilde 'Müsilaj operasyonu'
- Yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü bankadan korkutan dolar/TL tahmini
- Merkez için 'izin alamadılar' yorumu
- Atatürk Havalimanı’nda işler karıştı
- Motorine dev zam!
- Emniyet'ten Sabri Uzun hamlesi
- 'Seçim tarihinin ipucu günü'
- 'İktidarda müthiş bir panik havası başladı'
- 'Elimizdeki belgelerden bir ansiklopedi çıkar'
- 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı
- Tayyar'dan Uçum’a zehir zemberek sözler