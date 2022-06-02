Son Dakika: Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı

02 Haziran 2022 Perşembe, 10:46

Ticaret Bakanı Muş: "Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaşmıştır. Bu tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatıdır" dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...