Son Dakika: Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

AA
02 Haziran 2022 Perşembe, 10:46
Son Dakika: Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı
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Ticaret Bakanı Muş: "Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaşmıştır. Bu tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatıdır" dedi.

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dış ticaret Ticaret Bakanı Ticaret Bakanı Mehmet Muş

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