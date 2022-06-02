Son Dakika: Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı.
Ticaret Bakanı Muş: "Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 19 milyar dolara ulaşmıştır. Bu tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracatıdır" dedi.
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