Avrasya Ekonomik Birliği'nin dış ticaret hacmi açıklandı

27 Mayıs 2022 Cuma, 17:37

Kırgızistan'ın dönem başkanlığındaki Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi çevrim içi gerçekleştirildi.

Zirveye, birliğin üye ülke devlet başkanlarının yanı sıra gözlemci ülkelerden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şefkat Mirziyeyov ve Küba Cumhurbaşkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez katıldı.

Birliğin gündeminde yer alan 2022-2023 için makro-ekonomik politika, iç pazarlardaki engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmaların sonuçları ve uluslararası faaliyetler ele alındı.

DIŞ TİCARET HACMİ YÜZDE 4,6 ARTTI

Zirveye başkanlık eden Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, birliğin dış ticaret hacminin, 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artarak 844 milyar 200 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Bu yılın ilk 4 aylık göstergelerine de değinen Caparov, birliğin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sının (GSYİH) yüzde 5,4, ihracatın yüzde 23, ithalatın da yüzde 20,7 arttığını aktardı.

Avrasya'da yeni zorluklarla karşı karşılaya kaldıklarına dikkati çeken Caparov, "Suni engellere rağmen entegrasyonumuzun sürdürülebilir bir gelişme göstereceğini kendimize ve tüm dünyaya kanıtlamamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

Caparov, sürdürülebilir büyüme için iç rezervlere işaret ederken, birliğin mali istikrarını sağlamak için iç pazarda engellerin kaldırılması, hizmet piyasasının serbestleştirilmesi ve ortak bir finans piyasasının oluşumunu tamamlama çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Kırgızistan'ın Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesi de dahil olmak üzere yeni bir uluslararası ticaret mimarisinin inşasını desteklediğini vurgulayan Caparov, Endonezya ile serbest ticaret bölgesi oluşturulmasını ve İran ile serbest ticaret bölgesinin genişletilmesi gerektiğini savundu.

Caparov, Avrasya Ekonomik Birliği üye devletlerinin ödemelerinde ulusal para birimlerine geçişinin sağlanmasının da önemli olduğunun altını çizdi.

"YAPTIRIM BASKISI ZAYIFLAMIYOR, AKSİNE ARTIYOR"

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ise söz konusu görüşmenin zorlu jeopolitik ve ekonomik koşullarda gerçekleştiğini belirterek, "Para ve finans piyasasındaki sorunları durdurmayı başardık. Ancak yaptırım baskısı zayıflamıyor, aksine artıyor. Yaptırımların sonuçları bir dereceye kadar herkesi etkileyecektir.

Bu nedenle boş boş oturamayız. Her şeyin kendi kendine geçeceğini düşünenlere tekrar söylüyorum; Açıkçası, devletimizi, birliğimizi korumak ve gerçekten halklarımızın refahını düşünmek istiyorsak birleşmeliyiz ve birleşik bir cephe olarak hareket etmeliyiz"

"MEVCUT JEOPOLİTİK DURUMA HAZIR OLMALIYIZ"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de "Mevcut jeopolitik durumun uzun vadeli olacağı anlaşılmalıdır ve buna hazır olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

AEB üyesi ülkelerin ortak projelerinin tamamlanmasını hızlandırmaları ve yeni yatırım projeleri başlatılması gerektiğinin altını çizen Tokayev, AEB'nin kurulduğu günden beri Kazakistan'ın birliğin üye ülkeleriyle ticaret hacminin yüzde 33, ihracatın yüzde 55 arttığına dikkati çekti.

Tokayev, Kazakistan'da 15 binden fazla ortak şirketinin faaliyet gösterdiğini ve bu sayının artmaya devam ettiğini hatırlattı.