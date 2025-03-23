Son Dakika... Mehmet Şimşek'ten Özgür Özel'in 'istifa' söylemine yanıt!

Yayınlanma: 23.03.2025 - 23:28

Güncelleme: 23.03.2025 - 23:33

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Şimşek, Özel'in açıklamasına yanıt vererek, "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, bugün Saraçhane'de, Şimşek hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dünyanın en bilindik metropollerinden birisi olan İstanbul'un üst üste üç kez seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yenemedikleri için içeriye atıldığını gören, 31 yıllık diplomanın iptal edildiğini gören, kimsenin evrak güvencesi olmadığını düşündüren iktidar, dünyayı böyle bir pazartesi sabahına uyandıracak. Mehmet Şimşek güya istifa etmemek için zor duruyormuş. 'İğne ile kazıyorum, kürekle kapatıyorlar' diyormuş. Mehmet Efendi istifa etmezsen hatrım kalır. İstifa etsen ne yazar, etmesen ne yazar. Mehmet Efendinin iki yılda biriktirdiği 42.8 milyar doların 26 milyarını üç günde yakmışlar. Güya rasyonel politikaların takipçisinin topladığı 42 milyarının yüzde 60'ını İmamoğlu korkusundan üç gecede yedi bitirdi. İster istifa et, ister Tayyip Bey'e biat et."