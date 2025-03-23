Özgür Özel'in boykot çağrısının ardından... Tepki çeken NTV'den geri adım!
Daha önce CHP lideri Özgür Özel'in merkez medyaya boykot çağrısı sırasında yayın kesmesi ile tepkilere neden olan NTV geri adım attı. Bugün Özel'in boykot çağrısı yapmasının ardından Saraçhane görüntüleri verilmeye başladı.
CHP lideri Özgür Özel İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binasında merkez medyaya boykot çağrısı yapmıştı. Bu sırada NTV canlı yayını kesmiş, tepkilere neden olmuştu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından bugün Saraçhane'de konuşan Özgür Özel, merkez medyaya boykot çağrısını yineledi. Özel, "Yandaş medyanın nereden beslendiği belli. Bu meydanı görmeyeceksin ama bu meydana yemek satacaksın. Yok öyle yağma. Bu meydanı görmeyene boykot. O tatlı günler bitti gülüm. Ya bizi göreceksin, ya dibi göreceksin" ifadelerini kullandı.
ÖZEL 'BOYKOT' DEDİ, NTV YAYINA GİRDİ
Özel'in bu ifadelerinin ardından NTV, Saraçhane'de canlı yayın görüntülerini vermeye başladı.
Yayın sırasında kanalın Özel'in konuşmalarına ses vermemesi yine dikkatlerden kaçmadı.
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