Son dakika... Memur zammında 3. randevu!
Son dakika haberi... Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi çerçevesinde görüşmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na giriş yaptı.
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme görüşmelerinde 3. teklif sunuluyor.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi çerçevesinde görüşmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na giriş yaptı.
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