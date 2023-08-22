Son dakika... Memur zammında 3. randevu!

Yayınlanma: 22.08.2023 - 20:50

Güncelleme: 22.08.2023 - 21:06

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme görüşmelerinde 3. teklif sunuluyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi çerçevesinde görüşmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na giriş yaptı.

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