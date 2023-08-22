Yayınlanma: 22.08.2023 - 12:48

Güncelleme: 22.08.2023 - 12:48

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplantının sonucu merak ediliyor. Yurttaşlar, memur ve memur emeklilerine gelecek zam oranını hakkında araştırmalara başladı. Peki, Toplu sözleşme memur zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme memur zammı ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ ZAM TEKLİFİ NE KADAR?

İlk teklifini 2024 yılı için yüzde 24,2'lik, 2025 yılı için yüzde 11 olarak sunan hükümet, memur zammı için ikinci teklifini 2024 için yüzde 15+10, 2025 için 6+5 yüzde olarak verdi.

Teklif, 2024 için yüzde 33 olan Merkez Bankası tahmininin de oldukça altında kaldığı için sendikaların tepkisini çekti.

TOPLU SÖZLEŞME MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Kamu işveren heyetinin ilk teklifi 14 Ağustos’ta sundu.

Hükümetin ikinci teklifi ise 17 Ağustos ve 22 Ağustos'ta sunması bekleniyor.

Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak.

22 Ağustos’ta hükümetten son teklif gelecek. Üçüncü teklifle ya taraflar arasında imzalar atılıp süreç tamamlanacak ya da masadan kalkılıp iş Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na havale edilecek. Hakem heyetinin hükümetin teklifine paralel zam açıklaması ise sürpriz olmayacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar memur zammı için toplu sözleşme kararını açıklayacak.