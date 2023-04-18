Son Dakika... Merkez bankası açıkladı: Konut fiyatları bir yılda yüzde 141.5 arttı
Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre; Konut Fiyat Endeksi 2023 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 8.4, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 141.5, reel olarak ise yüzde 56.3 oranında arttı. Türkiye ortalamasında metrekare başına fiyat 20 bin 493.6 TL, İstanbul'da ise ortalama metrekare başına fiyat 31 bin 802.2 TL oldu
Merkez Bankası (TCMB) 2023 Şubat’a ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.
Buna göre, 2023 Şubat’ta bir önceki aya göre yüzde 8.4 artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 141.5 arttı.
Aynı dönemde İzmir’de konut fiyatları yüzde 142,6 ile ülke ortalamasının üzerinde artarken, bu oran Ankara’da yüzde 142,1 ve İstanbul’da yüzde 138,3 oldu.
Şubatta en yüksek artış yüzde 174,3 ile Antalya, Burdur ve Isparta’da görüldü. Bunu yüzde 166,2 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ve yüzde 163 ile Zonguldak, Karabük ve Bartın izledi.
ÜLKE GENELİNDE ORTALAMA BİR EV 2 MİLYON TL’YE ÇIKTI
Ülke genelinde metrekare fiyatları ocakta 18 bin 682 TL iken şubatta 20 bin 493 TL’ye yükseldi.
Böylece, ülke genelindeki 100 metrekare bir evin ortalama fiyatı şubatta 2 milyon 49 bin 300 TL’ye ulaştı ve ilk kez 2 milyon TL sınırı aşılmış oldu.
İSTANBUL’DA 3 MİLYON TL’Yİ AŞTI
İstanbul'da ise metrekare fiyatları ocakta 28 bin 910 TL iken şubatta 31 bin 802 TL’ye yükseldi.
Yani İstanbul'da 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı şubat ayı itibarıyla ilk kez 3 milyon TL’yi aşarak 3 milyon 180 bin 200 TL’ye yükseldi.
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