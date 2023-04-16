AKP iktidarı binlerce kaçak yapının önünü açtı: Sığınaklar konut oldu!

Yayınlanma: 16.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.04.2023 - 03:00

İktidarı boyunca sekiz kez imar affı getirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir ortak canlı yayında “Dikey mimariye hep karşı çıktığını” söylerken imar affıyla ilgili, “Anayasanın 50. maddesi olsa gerek, bunların içerisinde katalog suçlar var. Bu işin affı maffı olmaz” diye konuştu. Ancak sonuncusu 2018’de çıkarılan imar affının geçen temmuzda bile dolaylı yollarla uygulanmaya devam ettiği ortaya çıktı.

7 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de “Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” maddesi yayımlandı. Resmi Gazete’de 42 sayfa olarak yayımlanan düzenlemelerin içerisinde detayları bulunmadan yer alan bir madde ile imar affının süresi uzatıldı. 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 11’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan, “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar” ibaresi “1/7/2022 tarihine kadar” şeklinde, fıkrada yer alan “12/10/2004” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirildi.

İlgili kanunda geçici maddenin yürürlüğe girdiği Temmuz 2008’e kadar yapı ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinden birinin götürüldüğünün belgelenmesi halinde geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabiliyordu.

‘TARİH DEĞİŞTİRİYORLAR’

Ancak bu izin 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış binalar için uygulanmıyordu. Temmuz ayında yapılan değişiklik ile 31 Aralık 2021’e uzatıldı ve kaçak yapıların önü açılmış oldu. Konu ile ilgili avukat Afşin Hatipoğlu, “2004’te de imar affı getirdiler. Yani AKP çıkardığı imar aflarının hukuki metinlerini sabit tutuyor ve tarihleri değiştiriyor. Sürekli bir af için de hukuksuz yapıları göz ardı ediyor” dedi.

AFETTE TOPLANMAK İÇİNDİ

Geçen şubatta İstanbul Kâğıthane’de evin altına kaçak kat indiği tespit edilen bir kişinin yasal düzenlemeden faydalanmak için gizlice kaçak kat yaptığı ortaya çıkmıştı. Hatipoğlu, “Mevzuat açık bir şekilde apartmanlardaki ve toplu yapılardaki sığınakların konuta çevrilmesini yasaklıyor. Ancak orayı fiilen konuta çevirmişler. Daha sonra imar barışıyla bu sığınakların konuta çevrilmesi affedilmiş. Yarın öbür gün bir afet durumunda toplanılacak sığınaklar konut olmuş” ifadelerini kullandı.