Konut ihaleleri yine tanıdığa

Yayınlanma: 15.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.04.2023 - 03:00

Depremden etkilenen Adıyaman ve Gaziantep için üç ihaleye çıkıldı. Yeni yapılar da “tanıdık” isimlere emanet edildi. Adıyaman’daki ihaleyi 1 milyar 812 milyon TL’ye AHES İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi aldı. İstanbul merkezli şirketi, Mücahid Hamza Ekşi yönetiyor. Ekşi, AKP’li İstanbul Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik’in damadı. Daha önce de deprem bölgesinde konut ihalesi alan damat, 2012’den bu yana 27 kamu ihalesi kazandı.

HEPSİ AKP İLE BAĞLANTILI

Gaziantep’teki AKP’li Şahinbey Belediyesi de çarşı binası yapımı ihalesini de Burakcan İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi aldı. Burakcan İnşaat’ın yönetiminde Erdal Peker yer alıyor. Şirket, 2015’te AKP’den Bitlis milletvekili aday adayı olan Zeki Peker’in de aile şirketi olarak biliniyor. Burakcan İnşaat 2011’den bu yana 37 kamu ihalesi alarak 2 milyar 533 milyon TL kazandı.

Bir diğer ihale de TOKİ tarafından düzenlendi. İhaleyi 2 milyar 18 milyon TL’ye MAY İnşaat Taahhüt Müşavirlik ve Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Doğcan İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aldı. MAY İnşaat, AKP’li Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka’nın aile şirket. Yarka başkan seçildikten sonra şirketteki payını Ahmet Yarka ve Doğukan Yarka’ya devretmişti. İhalenin diğer ortağı olan Doğcan İnşaat’ın yönetiminde ise Hikmet Yarka bulunuyor.