Son dakika... Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatları yüzde 94 arttı
Son dakika haberleri... Merkez Bankası verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi bir önceki yılın temmuz ayına göre yüzde 94,7 arttı. Ankara'da ise Konut Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 105,2 oranlarına kadar çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı konut fiyat endeksini (KFE) açıkladı.
Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında artarak 988,5 seviyesinde gerçekleşti.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 94,7 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 31,2 oranında artış gösterdi.
BÜYÜKŞEHİRLERDE DEV ARTIŞ
İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 6,8, 8,1 ve 5,5 oranlarında artış gözlendi.
Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 82,7, 105,2 ve 97,1 oranlarında artış gösterdi.
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