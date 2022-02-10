Yurttaşın en çok şikayet ettiği konu belli oldu

Isparta’daki elektrik kesintisi ve son zamlarla katlanan faturalar, yurttaşın ucuz ve kaliteli hizmete ulaşımını tartışma konusu yaptı.

EPDK’nin son yayımladığı faaliyet raporunda da yurttaşların enerji konusundaki şikayetlerinin dağılımı yer aldı. EPDK’nin 2020 yılı faaliyet raporuna göre; yurttaşlar en fazla elektrik sektöründen şikayetçi oldu. Yurttaşlar, EPDK’ye elektrik konusunda toplam 79 bin 441 şikayette bulundu ve bu şikayetlerin toplam şikayetlere oranı yüzde 70,52 oldu.