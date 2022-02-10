Yurttaşın en çok şikayet ettiği konu belli oldu
Isparta’daki elektrik kesintisi ve son zamlarla katlanan faturalar, yurttaşın ucuz ve kaliteli hizmete ulaşımını tartışma konusu yaptı.
EPDK’nin son yayımladığı faaliyet raporunda da yurttaşların enerji konusundaki şikayetlerinin dağılımı yer aldı. EPDK’nin 2020 yılı faaliyet raporuna göre; yurttaşlar en fazla elektrik sektöründen şikayetçi oldu. Yurttaşlar, EPDK’ye elektrik konusunda toplam 79 bin 441 şikayette bulundu ve bu şikayetlerin toplam şikayetlere oranı yüzde 70,52 oldu.
EPDK, bazı şikayetleri kurum dışında ilgililere gönderdi ve gönderilen şikayetlerde de birinci sırayı elektrik sektörü aldı.
Raporda bu durum, “Kurum yazışma sistemi içine alınan şikâyetlerin en büyük kısmı, yüzde 45’lik oranla elektrik dağıtım şirketlerine, yüzde 21’lik kısmı doğalgaz, yüzde 19’luk kısmı elektrik tedarik şirketlerine ve yüzde 15’lik kısmı kurum sektör dairelerine gönderilmiştir” diye açıklandı.
ELEKTRİK KESİNTİSİ ŞİKAYETLERİ ARTTI
Elektrik hizmetlerine ilişkin şikayetlerin yüzde 37’sini elektrik kesintisi, yüzde 17’sini şebekeye fiziki bağlantı tesisi, yüzde 10’u kaçak elektrik kullanım tahakkuku, yüzde 9’u gerilim dalgalanması, yüzde 7’si hat-trafo-direk değişikliği, yüzde 5’i müşteri hizmetleri, yüzde 3’ü arıza ihbarı, yüzde 3’ü kaçak elektrik kullanım ihbarı, yüzde 2’si sayaç okuma konularından ve yüzde 7’si diğer konulardan oluştu.
DOĞALGAZ ŞİKAYETİ FATURAYA
Doğalgaz hizmetlerine ilişkin şikayetlerin yüzde 29’u hatalı faturalandırma, yüzde 24’ü bağlantı hatası, yüzde 10’u sayaç okuma süresi, yüzde 7’si fatura kalemi itirazı, yüzde 5’i zamanında ödenmeyen borç, yüzde 2’si sayaç okuma, yüzde 2’si sayaç bedeli-sayaç değişim ve bakım ücretleri, yüzde 2’si son fatura ödeme tarihi ve yüzde 2’si personel iletişimi konularında yapıldı.
İlgili Haberler
- Türkiye'nin en değerli banknotu satışa çıkarıldı
- Konut satışları çakıldı
- Son dakika: İşsizlik verileri açıklandı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
En Çok Okunan Haberler
- İngiltere Başbakanı Johnson, Brüksel’e gidiyor
- Rusya, tatbikatının ikinci etabına başladı
- Osman Kavala hakkında karar
- Ceyhan'dan yeni varyant açıklaması
- Çaykur Rizespor'un acı günü
- Kilicdaroglu says 'I won't pay my electricty bills
- Pekin Kış Olimpiyatları'nda şok olay!
- Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı davasına devam edildi
- Bakan Nebati'den 'yastık altı altın' açıklaması
- İngiliz devi hocasına Szalai için transfer sözü verdi!